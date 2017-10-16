Türkiye’de bir ilk: Kendi bilgisayarını kendin tasarla

E-ticaret platformu n11.com’un Elektronik kategorisi bu kez de Gaming sektörü için kolları sıvadı. Türkiye’nin teknoloji markası Casper ile yaptığı iş birliğiyle n11.com, oyun severlere kendi bilgisayarlarını yaratma şansı sunuyor. Casper’ın oyun severler için tasarladığı Excalibur G800 ve G600 dizüstü bilgisayar serilerinin yanı sıra masaüstü seçeneği Excalibur E800 modeli üzerinde kullanıcılara dilediği ekran kartı, RAM, depolama, sıvı soğutma ve işletim sistemini seçme özgürlüğü sunan iş birliği Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor.

Kullanıcıların kendi ihtiyaç ve tercihlerine göre n11.com sayfası üzerinden tasarladıkları bilgisayarlar Casper Türkiye tarafından 2 yıl garanti kapsamında satışa sunuluyor. Ayrıca oyun severlerin seçtiği donanımlar Casper fabrikasında sıfır olarak özel üretiliyor. ‘Casper ile kendi bilgisayarını yarat’ çalışması, oyun severlerin her türlü ihtiyacını kendi zevklerine göre tasarlaması üzerine geliştirildi.