Türkiye'de Bitcoin cinayeti işlendi!

Dijital para birimi olarak isimlendirebileceğimiz Bitcoin, son dönemde insanlara büyük paralar kazandırdı. Büyük paralar kazanmanın yanında, kişilerin tüm gelirlerini Bitcoin'e yatırmasından dolayı çoğu kişi elindekilerini kaybetmişti. Bitcoin, yaşattığı maddi hasarların yanında bu sefer bir cinayet haberi ile gündeme geldi.

Acısu Nehri yanında 35 VYA 72 plakalı aracın camlarını açık şekilde gören devriye ekipleri, aracı kontrol ettiklerinde; 22 yaşındaki Şükrü Mert Ersoy ismindeki şahsı, 17 Eylül günü 03:00 sularında kiraladığı aracın arka koltuğunda ölü olarak buldu.

Boğazı sıkılarak öldürülen Şükrü Mert Ersoy cinayetinin ardından 5 kişi göz altına alındı. Göz altına alınan kişiler; Şükrü Mert Ersoy'un hesabındaki 40.000 ila 50.000 dolar arasındaki Bitcoin'i hesaplarına transfer etmeye çalıştıkları sırada kavga çıktığını ve kişinin bu kavgada öldüğünü itiraf etti.