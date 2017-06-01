Türkiye'de drone uçuran kişiye hapis cezası verildi!

Geçtiğimiz aylarda Atatürk Havalimanı üzerinde drone uçurulmuş ve bu olay kısa süreli paniğe neden olmuştu. Drone yüzünden iniş yapamayan uçaklar ve drone'un uçağın motorlarına girip uçağın düşmesine neden olabilme ihtimalinden dolayı, konuyla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlatılmıştı.

Atatürk Havalimanı üzerinde drone uçuran kişi olaydan kısa süre sonra yakalanmış ve mahkemeye çıkarılmıştı. Bugün; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü‘nün şikayeti üzerine açılan dava sonuçlandı.

Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi, Aspet Manukyan'a tam 1 yıl hapis cezası verdi. Ancak mahkeme Aspet Manukyan'ın iyi halinden dolayı hapis cezasını 10 aya indirdi ve 5 yıl süre boyunca erteledi. Drone'lar hakkında çıkan yasaların ve hava sahası üzerinde uçurulma yasağının bu olayın ardından daha net bir şekilde anlaşılacağı düşünülüyor.