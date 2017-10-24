Türkiye'de Facebook canlı yayınında bir intihar daha yaşandı!

Türkiye'de üzücü bir olay daha meydana geldi. Bir baba Facebook canlı yayınında intihar etti.

24/10/2017 09:30

Sosyal medyada maalesef ki sık sık intihar haberlerine maruz kalıyoruz. İntihar vakalarının çoğu canlı yayın yapılabilen platformlarda yaşanıyor. Maalesef ki bu intihar vakalarına, Türkiye'de bir yenisi daha dün eklendi. Bir baba Facebook canlı yayında kendini vurarak intihar etti.

Facebook'ta canlı yayın açan 54 yaşındaki Ayhan Uzun, kızının kendisine sormadan evlendiğini dile getirdi. Kızıyla konuşmayı denediğini ancak kızının onu terslediğini dile getiren Ayhan Uzun, canlı yayında silahla başına bir el ateş etti. Canlı yayında olukça ağır konuşan Ayhan Uzun, maalesef ki silahı ateşlediği an hayatını kaybetti.

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Facebook veya benzeri sitelerdeki intihar vakalarını engellemek çok güç. Umarız böyle bir vaka bir daha yaşanmaz.

    Yazar: Ender Öztürk

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