Türkiye'de ilk defa Bitcoin gasp operasyonu gerçekleştirildi!

Hackerların özellikle de fidye yazılımı ile para gasp eden suçlulara son zamanlarda çok rastlıyoruz. Bugün ise Türkiye'de dolandırıcıların yaklaşık 13 milyon TL değerinde gasp ettiği ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre; Meter'de bir iş adamını kaçırarak istenilen fidye 450 Bitcoin değerindeydi.

Kendilerine polis süsü veren gaspçılar, iş adamını tam 8 saat boyunca minibüste rehin tutmuş. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yakalanmamak için Bitcoin ile fidye isteyen 5 gaspçıyı düzenlenen operasyon ile yakalamayı başardı. Bu olayın ardından gaspçılardan biri kız arkadaşına Bitcoin vurgunu sonrası lüks bir mekanda evlilik teklifi ettiği de ortaya çıktı.

Ayrıca, Bitcoin gaspçılarının Esenler'de de 3 ayrı kişiden Bitcoin üretmek için kullanılan Mining cihazlarını gasp ettikleri öğrenildi.