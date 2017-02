Türkiye'de kaç kişi oyun oynuyor?

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de oyun pazarı hızla gelişiyor. Özellikle son dönemde oyunlara Türkçe dil desteğinin gelmesi, Türk oyuncuların ilgisini çekti.

Gaming İstanbul Fuarı'nda yapılan basın toplantısında dünya oyun pazarının 110 milyar dolar olduğunu, bu pazarın 40 milyar dolarını ise mobil oyunların oluşturduğu açıklandı.

Türkiye’de ise oyun pazarının yaklaşık 600 milyon dolarlık bir seviyeye geldiğini sözlerine ekleyen Netmarble CEO’su Barış Özistek;

“Türkiye’de oyuncu sayısı ise 30 milyon, her ay aktif olarak oyun oynayan kişilerin sayısı bu rakama ulaşmış durumda. Türkiye’de nüfusun neredeyse yarısı oyun oynuyor, artık oyun dünyası demek yerine toplumun oyun oynadığından bahsetmemiz mümkün. Bu artışın asıl sebebi ise mobil oyunların akıllı telefon ve tabletlerle toplumun her kesimine yayılması. Oyun kültürü 7’den 70’e herkesin hayatında en önemli eğlence mecrası haline geldi. Artık mobil ile birlikte mekandan ve zamandan bağımsız olarak her yerde oyun oynamak mümkün hale geldi." dedi.