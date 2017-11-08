Türkiye'de kaçak iPhone 8 operasyonu!

iPhone fiyatlarının Türkiye'de fahiş fiyatlara satılması, iPhone satın almak isteyenleri paralel ithalat ile veya kaçak olarak gelen iPhone'lara yönlendiriyor. Türkiye fiyatına göre kat kat daha ucuz olan bu iPhone'lar ülke ekonomisine olumsuz yansıyor. Bugün ise kaçak iPhone'lar için operasyon düzenlendi.

DH'nin haberine göre; Türkiye'de düzenlenen kaçak iPhone operasyonunda 7 binden fazla iPhone 8 modeli ele geçirildi. Piyasa değeri 20 milyon TL olan bu operasyonda; iPhone 8'ler 43 adet koli içerisine yerleştirilmiş bir şekilde Kapıkule'de yakalandı. Ülkemize kaçak yollardan sokulmaya çalışılan iPhone 8 modellerinin yanında Galaxy Note 8'lerin de yer aldığı söyleniyor.