Türkiye'de Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Twitter karnesi

Son yıllarda iletişim teknolojilerindeki yaşanan gelişmeler yeni medya, sosyal ağ, sosyal medya gibi birçok kavramı gündemimize getirdi. Kamusal, siyasal ve sivil alanda üst düzey yöneticilerin ve temsilcilerin sosyal medyayı etkin kullanmaya başlaması ile birlikte sosyal ağlar kurumların ve idarecilerin de görmezden gelemeyeceği ortamlar haline geldi. Yapılan araştırmalara göre sosyal ağlardan uzak kalan yönetici ve siyasilerin başarı oranlarının düştüğü görülmektedir.

Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal medyayı doğru ve etkin kullanımı daha büyük önem kazanmıştır. 1 Ocak-30 Haziran 2017 tarihleri arasında Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal medya hesapları incelendiği zaman düzenli ve etkili olarak kullanılan hesapların gelişim içinde olduğu gözlenmektedir. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının Twitter hesapları incelendiğinde bu durum açıkça görülüyor.