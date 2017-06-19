Türkiye'de mobil abone, internet kullanımı ve 4,5G verileri açıklandı

Ülkemizde 4,5G hizmetlerinin verilmeye başlamasıyla birlikte mobil internet kullanımının hızla arttığı ve cihazı veya SIM kartı 4,5G hizmetine uyumlu olanların aylık internet kullanımının 5,5 gigabaytı geçtiği belirlendi. Interpress’in Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) 2017 yılının ilk çeyreğine ilişkin hazırladığı ‘Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu’ndan derlediği bilgilere göre, haberleşme sektöründeki sabit telefon hizmeti abone sayısının 2016 sonunda 11 milyon olduğu, Makineler Arası İletişim (M2M) abonesinin ise 4,1 milyonu geçtiği tespit edildi.

Nüfusun yüzde 94,9’u mobil abonesi…

Rapora göre, ülkemizde mobil abone sayısının 75,7 milyona yükseldiği buna göre nüfusumuzun yüzde 94,9’unun mobil abonesi olduğu ortaya çıktı. 2017'nin ilk üç ayında da 413 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresiyle Türkiye’nin önceki dönemlerde olduğu gibi Avrupa ülkeleri arasında ilk sıradaki yerini koruduğu belirlendi. Medyaya da bu konuda oldukça fazla haber yansırken televizyon, internet ve yazılı basında yılbaşından bu yana 4,5G hakkında 13 bin 627, mobil internet ile ilgili ise 5 bin 614 haber çıktığı tespit edildi.

56.4 milyon kişi 4,5G’ye geçti…

Nisan 2016'da kullanıma giren ve daha yüksek mobil veri hızı sağlayan 4,5G hizmetleri giderek artarken, 4,5G hizmeti aboneliğine, birinci yılın sonunda yaklaşık 56,4 milyon kişinin geçtiği görüldü. Ancak bazı cihaz veya SIM kartların 4,5G hizmetine uyumlu olmaması nedeniyle aktif olarak bu hizmeti kullanabilenlerin sayısı mart ayı sonu itibarıyla yaklaşık 22 milyon oldu. Mobil geniş bant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 2,5 gigabayt seviyesindeyken cihazı ve SIM kartı 4,5G hizmetine uygun olan 4,5G abonelerinin data kullanımı ise aylık 5,5 gigabaytı geçti.

Hedef 5G’ye geçen ilk ülkeler arasında olmak…

Yüksek hızlı internet için en önemli gerekliliklerden olan fiber altyapı ve fiber abone sayısında da önemli ölçüde artış gözlenirken, fiber altyapı uzunluğunun son bir yılda yaklaşık yüzde 9,2 artarak, 297 bin 620 kilometreye ulaştığı, fiber abone sayısının ise 2 milyonu aştığını belirlendi. Geniş bant mobil internetin Türkiye'de her geçen gün daha fazla geliştiği açıklanırken, endüstriyel standartları henüz tanımlanmakta olan 5G’ye yönelik çalışmaların ise uluslararası arenada hızla devam ettiği ve Türkiye’nin dünyada 5G ile tanışan ilk ülkelerden biri olmasının hedeflendiği tespit edildi.