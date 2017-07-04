Türkiye’de mobil oyunu en çok kadınlar mı oynuyor erkekler mi?

Dünyada mobil oyun kullanıcılarının sayısı her geçen gün artıyor. Neredeyse akıllı cihazlarda oyun oynamayan yok… Yapılan araştırmalar global oyun gelirlerinin global film gelirlerini aştığını gösteriyor. Türkiye’de ise mobil oyuncuların sayısı 24 milyona ulaştı. Dünyanın önde gelen mobil reklam şirketlerinden AdColony ve Nielsen Türkiye’deki mobil oyuncu profili belirlemek amacıyla bir araştırma yaptı. İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Gaziantep ve Erzurum’un aralarında bulunduğu 12 ilde gerçekleştirilen araştırma Türkiye’deki mobil oyuncu profiline dair ilginç bilgileri içeriyor. Araştırmada 15-65 yaş arasındaki farklı sosyo-ekonomik statü (SES)grupları arasında yapıldı. Yaş grubu ve sosyo ekonomik olarak bakıldığında ortaya çıkan net sonuç; Türkiye’de herkes mobil oyun oynuyor.

7’den 70’e Herkes Mobil Oyuncu

Araştırma sonuçları, tüm yaş gruplarında en az her iki kullanıcıdan birinin aktif olarak mobil oyunlar oynadığı gösteriyor. Bu gruplar arasında en göze çarpan nokta ise hem gençlerin hem de ileri yaş gruplarının mobil oyunlara meraklı olduğu gerçeği… Anketlere katılımcılarından15-17 yaş grubunun yüzde 90.1’i, 45 yaş üzerinin ise yüzde 78’i akıllı telefonlarından mobil oyun oynuyor. Bu veriler sadece gençlerin değil orta yaş ve üzerinin de mobil oyunlara ilgi gösterdiğine işaret ediyor yani genel algının aksine oyunlar her yaş grubunda karşılık buluyor.

Mobil kullanıcıların cihazlara göre mobil oyunları oynama dağılımı ise son yıllarda değişen bir trende paralel gelişim gösteriyor. Tablet cihazlar hala kullanılmaya devam etse dahi akıllı telefonların oyunlarda çok ciddi bir ağırlığı bulunuyor. Mobil oyunlar oynayan kullanıcıların yaklaşık yüzde 90’ı daha çok akıllı telefonlarında oyun oynadığını söylüyor. Tablette oyun oynayanların oranı yüzde 33 civarında.

Mobil oyunların niceliksel tarafına gelince… Oyun tutkunları tek oyunla yetinmiyor. Kullanıcıların yüzde 85’inin en az 2 ve üstü oyunu akıllı cihazlarına indirdiklerini vurguluyor. Tüm mobil oyunculara bakıldığında haftada en az 1 kere mobilde oyun oynadıklarını söyleyenler tüm kullanıcıların yüzde 83’ünu oluşturuyor. Her gün oyun oynayanların oranı ise yüzde 54.

Mobil Oyunlarda Kadınlar Önde

Araştırmanın ortaya çıkardığı ilginç bir gerçek ise Türkiye’de kadınlar erkeklerden daha fazla mobil oyunlara meraklı olduğu… 12 ilden araştırmaya katılan ve mobil oyun oynadığın söyleyenlerin yüzde 51.6’sı kadın… Kadınlar mobil oyun oynama meraklarını “zaman geçirmek” olarak açıklarken erkekler “stres atmak için” mobil oyunları tercih ettiğini söylüyor.

Araştırmaya katılanların tercih ettikleri oyunlara gelince, “Puzzle” yüzde 30 ile tüm yaş ve SES gruplarının en çok tercih ettiği tür olarak öne çıkıyor. Şekerleri yok etme, noktaları birleştirme gibi oyunların popülaritesi göz önünde bulundurulduğunda bu sonuç aslında çok şaşırtıcı değil.

Peki, kullanıcılar mobil oyunlar için ne kadar zaman harcıyor ve nerede oynanıyor? Araştırmaya katılan akıllı telefon kullananların yüzde 50’si günde en az yarım saatini mobil oyunlara ayırıyor.

Bu tabloya paralel olarak kullanıcıların günlük ortalama mobil oyun oynama süreleri 45 dakika ortaya konuluyor. Ve bu süreyi daha çok evde ve toplu taşımada kullanılmayı tercih ediyorlar.

Mobil Oyunlar Dizilerin Rakibi Oldu

Araştırma sonuçları mobilde oyun oynamanın ağırlığının aslında geleneksel medya alışkanlıklarına paralel ilerlediğini de gösteriyor. Mobil oyun oynama oranları yüzde 43 ile en yüksek oranını 20:00 - 23:00 saatleri arasına denk gelen prime time diliminde gösteriyor. Mobil oyuncuların yüzde 56’sı TV izlerken oyun oynamayı tercih ettiğini söylüyor. Bu sonuç primetime’da ilginin TV’ye olduğu kadar mobil ekrana kaydığının da göstergesi.

Yolda, evde telefonlarındaki mobil oyunlarla vakit geçirenlerin neler hissettiğine gelince… Katılımcıların verdiği yanıtlar pozitif ruh haline işaret ediyor. En yüksek oranlarla verilen yanıtlar; heyecan, mutluluk ve rahatlık oldu. Bu da kullanıcıların mobil oyun dünyasında algılarının pozitif yönde açık olduğu gerçeğini vurguluyor.

Araştırmanın son aşamasında oyunculara mobil oyunların daha ticari tarafı ile ilgili düşünceleri ve yaklaşımlarına dair sorular yöneltildi. Sonuçlar Türkiye’deki genel tüketici davranışlarına paralel olarak doğrudan para harcamayı gerektiren aksiyonlara çok da sıcak bakılmadığını ortaya koyuyor. Asıl dikkat çekici olan ise kullanıcılar oyun içi reklamlara karşı bu reaksiyonu göstermemesi. Can almak ya da ek oyun hakkı kazanmak için video izleyip izlemeyecekleri sorulduğunda oyun içi alışveriş ve para harcamaları konusunda çok katı olan kullanıcıların, yarısına yakını ‘evet’ cevabını verdi. Özellikle 25-34 yaş grubundaki kullanıcılarda bu oran daha da yüksek.

*Katılımcıların yüzde 72’si kendisini ‘gamer’ olarak tanımlamasa da, yüzde 71’i ‘haftada birkaç günden fazla’ sıklıkta mobilde oyun oynuyor

*Oyunlar seçilirken; ‘arkadaş tavsiyesi’ ilk sırada gelirken, ‘gamer’ların, ‘popüler oyun listelerine göre’ tercih yapıyor.

*Görüntü kalitesi, 55 yaş ve üzeri ile ‘gamer’lar için daha fazla önem taşıyor.

*Genel ortalamaya göre ‘haftada 1 kere’ oyun indiriliyor.

*Oyun oynarken heyecan, mutluluk ve rahatlık duyguları hakimken; oyuncuları oyun oynamaya iten duygular da yine ‘rahatlık ve mutluluk’ ilk sırada yer alıyor.