Türkiye'de operatörlere WhatsApp için inceleme başlatılacak!

Maliye Bakanlığı, GSM operatörlerinin WhatsApp ve FaceTime gibi görüşmeleri kullanarak, müşterilerinin faturalarında oynamalar yaptığı iddiası ile soruşturma başlattığını açıkladı. İddialara göre operatörler; vergiyi daha az ödemek için faturalardaki düşük vergiye tabi olan hizmetleri şişiriyor.

Ancak düşük vergide yapılan şişirmeden dolayı tüketici madur olmuyor. Tüketici yine aynı faturayı ödüyor ancak operatörler bu manipülasyondan ciddi gelirler elde ediyor olabilir. Mevcuttaki vergiler; cep telefonu görüşmelerinden %25, internet hizmetlerinden %5 ve bu vergilerin sonrasında ise %18 KDV alınıyor.

Ancak dijital gazete, dergi, sinema, televizyon aboneliği gibi hizmetlerden ÖİV alınmıyor. KDV de bu hizmetlerden %1 alınıyor.

GSM operatörleri; WhatsApp ve FaceTime gibi uygulamalar ile yapılan konuşmaların yaygınlaşmasını gerekçe gösteriyor ve internet kullanımı yüksek olmadığı halde %25 vergiye tabi olan konuşma bedelini düşük tutup, bunu %5 vergiye tabi tutuyor.

Bunların şimdilik bir iddia olduğunu Maliye Bakanlığı'nın soruşturması sonucunda farklı durumların ortaya çıkabileceğini belirtelim.