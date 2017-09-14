Türkiye'de trafikteki araç sayısı ne kadar?

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının toplam 21 milyon 763 bin 103 adet olduğu belirlendi. Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Temmuz ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre yüzde 34 artarak 128 bin 88 oldu. Yılbaşından bu yana ise 730 bin 11 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Medyaya yansıyan haberlere bakıldığında trafik ile ilgili yılbaşından bu yana yazılı basında 120 binden fazla haber çıktığı belirlendi.

En fazla otomobil satıldı…

2017 Temmuz ayı sonu itibariyle trafiğe kaydı yapılan 21 milyon 763 bin 103 adet taşıtın yüzde 53,9’unu otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 730 bin 11 adet taşıta karşın 57 bin 332 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 672 bin 679 adet arttı.

Temmuz ayında 615 bin 390 adet taşıt el değiştirdi…

İkinci elde ise devir yapılan toplam 615 bin 390 adet taşıt içinde otomobil yüzde 69,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,8 ile kamyonet, yüzde 6,2 ile motosiklet, yüzde 2,7 ile traktör takip etti. Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Otomobilde yakıtı gaz rengi ise beyaz tercih ediyoruz.…

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 740 bin 823 adet otomobilin yüzde 38,7’si LPG, yüzde 34,7’si dizel, yüzde 26,2’si ise benzin yakıtlı olarak belirlenirken, Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 431 bin 532 adet otomobilin yüzde 60,1'i beyaz, yüzde 17,2’si gri, yüzde 7,5’i siyah ve yüzde 5,6’sı kırmızı iken yüzde 9,6’sının ise diğer renklerde olduğu tespit edildi.