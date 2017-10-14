​Türkiye’nin 20 Megapiksel ön kameralı akıllı telefonu: Casper VIA P2

Casper, VIA akıllı cep telefonu ailesine, yeni bir model daha ekledi: 20 Megapiksel ön kameralı VIA P2. Ön yüzünde bulunan kamera, f2.0 diyaframı ve 4 hücre teknolojisi ile karanlık ortamlarda bile yüksek çözünürlüklü aydınlık fotoğraflar çekebiliyor. 13 Megapiksel ve yine f2.0 diyaframlı ana kamerası bulunan cep telefonunda; 4000 mAh pil, 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza ve arka yüzde parmak izi okuyucu gibi özellikler yer alıyor.

20 Megapiksel selfie kamerası

Casper VIA P2’nin ön kamerası f2.0 diyaframa sahip ve 20 Megapiksel çözünürlük sunuyor. Bu sayede az ışıklı ortamlarda bile muhteşem selfie’ler çekmeyi sağlayan bu ön kamera 4 hücre teknoloji yardımı ile 4 kat daha fazla ışık yakalayabiliyor. 20 Megapiksel gibi rekor bir çözünürlüğe sahip kamerası bulunan akıllı telefon, selfie tutkunlarına daha önce hiç yaşamadıkları kesinliği, berraklığı ve kusursuzluğu sunuyor.

Ayrıca telefonda yer alan 13 Megapiksel çözünürlüklü ana kamera da yine f2.0 diyafram açıklığına sahip. Bu sayede ana kamera da yüksek çözünürlüklü ve aydınlık fotoğraflar çekebiliyor.

4000 mAh pil

Casper VIA P2 aynı zamanda 4000 mAh bütünleşik bir pile sahip. Akıllı telefon bu pil ile bir günü çok rahat geçirmeye olanak sağlıyor. Ürünün 240 saat bekleme süresi bulunuyor. Casper VIA P2, yaklaşık 32.5 saat konuşma, 72 saat müzik dinleme ve 7 saat 720P’de video izleme olanağı sağlıyor.

Parmak izi okuyucusu da var

Telefonun bir diğer dikkat çekici özelliği ise arka yüzeyinde bulunan ve ek güvenlik imkanı sunan parmak izi okuyucusu. Bu parmak izi okuyucu sayesinde telefon saniyenin beşte biri hızında açılırken, anında mükemmel selfieler çekmeye de imkan sağlıyor.

Güçlü donanım

Telefonda 3 GB Ram bulunuyor ve bu sayede aynı anda onlarca uygulama rahat bir şekilde kullanılabiliyor. 32 GB hafızası ile yüksek depolama imkanı sunuyor. 5.3 inç ekranlı telefon 8 mm inceliği ve şık metal tasarım harika bir dokunma ve rahat bir tutuş hissi sağlıyor.

Dual penceresi ile aynı anda farklı uygulamaları açmaya olanak sağlayan VIA P2, Casper’a özel en güncel Android Nougat yazılımıyla tüketici ile buluşuyor.

Casper VIA P2 Teknik Özellikleri