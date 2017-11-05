Türkiye'nin arama motoru Yaani ne kadar indirildi?

Türkiye’yi kendi arama motoruna sahip ülkeler arasına taşıyan Yaani, kullanıcı sayısını her geçen gün artırmaya devam ediyor. İlk 3 günde uygulama marketlerde en çok indirilen uygulama olmayı başaran Yaani, ilk hafta itibariyle de 1 milyon indirilme sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Böylece Yaani, ilk hafta itibari ile Türkiye’den çıkan uygulamalar arasında en fazla indirme sayısına ulaşan uygulama oldu.

Sürekli öğrenen akıllı arama motoru

Türkiye’yle özdeşleşen bir sembol olarak nazar boncuğu ikonunu kullanan Yaani, Türkçeyi iyi bilmesi ile öne çıkıyor. Yaani ayrıca kullanıcılar arama yaptıkça onların alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğreniyor. Daha önce yapılan aramaların benzerleri daha arama yaparken kullanıcıya gösteriliyor. Konum bazlı aramalarda en yakın seçenekleri ilk sıralarda gösteriyor. Yaani kullanıcıları, arama yaptıkları konuma göre kendilerine en yakın yerleri görüntüleyebiliyor. Örneğin Yaani kullanıcıları vizyondaki filmleri aratırken, izlemek istedikleri filmlerin kendilerine en yakın hangi sinema salonunda oynadığını ve seans bilgilerini doğrudan görüntüleyebiliyor. Veya yemek yemek için alternatif arayanlar Yaani’den arama yaptıklarında yine kendilerine en yakın restoran ve kafeleri, iletişim bilgileri ile birlikte görebiliyor.

Yaani hem App Store hem de Google Play uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Yaani’yi indiren Turkcell’liler 1 GB internet kazanırken uygulama içerisinden yapılan aramalar internet kotasından yemiyor. Ek olarak Turkcell’liler Yaani’yi kullandıkça her ay 1 GB internet kazanmaya devam ediyor. Kullanıcılar Yaani ile ilgili detaylı bilgilere www.yaani.com.tr adresinden ulaşabilirler.