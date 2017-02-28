Türkiye’nin en beğenilen teknoloji ürünleri

GittiGidiyor’un, sosyal anket platformu Poltio üzerinden gerçekleştirdiği “Teknolojinin Yıldızları” yarışmasıyla Türkiye’nin en beğenilen teknolojik ürünleri belirlendi.

28/02/2017 09:49

Bir ay süren ve 15 Şubat’ta sona eren oylamaya katılan 93 bin kişi 2016’nın teknoloji yıldızlarını belirledi. Türkiye’de e-ticaretin ev sahibi GittiGidiyor’un düzenlediği ve geleneksel hale getireceği “Teknolojinin Yıldızları” oylaması, önümüzdeki yıllarda da teknolojinin yıldız ürünlerini belirlemeye devam edecek.

Araştırma sonucuna göre yılın bilgisayarı %49 ile Apple MacBook, en iyi oyun bilgisayarı %38 ile Asus ROG seçildi. Yılın Telefonu ise %47 ile iPhone 7 Plus olurken, en yenilikçi telefon ise %32 ile LG G5 seçildi. Hem akıllı hem ekonomik telefon kategorisinde %37 ile iPhone SE lider geldi.

Televizyon kategorisinde yılın televizyonu %41 ile Samsung SUHD Kavisli TV seçilirken, en iyi ekonomik televizyon %63 ile Vestel 40FA3350 40” Full HD TV oldu. En yenilikçi televizyon kategorisinde ise %42 ile Samsung Nano Kristal lider geldi.

Diğer kategorilerde ise; En iyi tablet %59 ile iPad Pro 9.7 olurken, en iyi oyun konsolu %83 ile Sony PlayStation 4 Pro, en iyi akıllı bileklik %60 ile Xiaomi Mi Band 2, en iyi kulaklık %43 ile Apple AirPods, en iyi akıllı saat %48 ile Samsung gear S3, en iyi aksiyon kamerası ise %39 ile Sony FDR-X1000V oldu.

Kategori

Verilen Oy Oranı

Kazanan

Yılın bilgisayarı

%49

Apple MacBook 2016 (12 inç)

En iyi oyun bilgisayarı

%38

Asus ROG

Yılın telefonu

%47

Apple iPhone 7 Plus

En yenilikçi telefon

%32

LG G5

Hem akıllı hem ekonomik en iyi telefon

%37

Apple iPhone SE

Yılın televizyonu

%41

Samsung SUHD Kavisli TV

En iyi ekonomik televizyon

%63

Vestel 40FA3350 40” Full HD TV

En yenilikçi televizyon

%42

Samsung Nano Kristal TV

En iyi tablet

%59

Apple iPad Pro 9.7

En iyi akıllı bileklik

%60

Xiaomi Mi Band 2

En iyi oyun konsolu

%83

Sony PlayStation 4 Pro

En iyi kulaklık

%43

Apple AirPods

En iyi akıllı saat

%48

Samsung Gear S3

En iyi aksiyon kamerası

%39

Sony FDR-X1000V

 

 

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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