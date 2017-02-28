Türkiye’nin en beğenilen teknoloji ürünleri

Bir ay süren ve 15 Şubat’ta sona eren oylamaya katılan 93 bin kişi 2016’nın teknoloji yıldızlarını belirledi. Türkiye’de e-ticaretin ev sahibi GittiGidiyor’un düzenlediği ve geleneksel hale getireceği “Teknolojinin Yıldızları” oylaması, önümüzdeki yıllarda da teknolojinin yıldız ürünlerini belirlemeye devam edecek.

Araştırma sonucuna göre yılın bilgisayarı %49 ile Apple MacBook, en iyi oyun bilgisayarı %38 ile Asus ROG seçildi. Yılın Telefonu ise %47 ile iPhone 7 Plus olurken, en yenilikçi telefon ise %32 ile LG G5 seçildi. Hem akıllı hem ekonomik telefon kategorisinde %37 ile iPhone SE lider geldi.

Televizyon kategorisinde yılın televizyonu %41 ile Samsung SUHD Kavisli TV seçilirken, en iyi ekonomik televizyon %63 ile Vestel 40FA3350 40” Full HD TV oldu. En yenilikçi televizyon kategorisinde ise %42 ile Samsung Nano Kristal lider geldi.

Diğer kategorilerde ise; En iyi tablet %59 ile iPad Pro 9.7 olurken, en iyi oyun konsolu %83 ile Sony PlayStation 4 Pro, en iyi akıllı bileklik %60 ile Xiaomi Mi Band 2, en iyi kulaklık %43 ile Apple AirPods, en iyi akıllı saat %48 ile Samsung gear S3, en iyi aksiyon kamerası ise %39 ile Sony FDR-X1000V oldu.