Türkiye’nin en beğenilen teknoloji ürünleri

Bir ay süren ve 15 Şubat’ta sona eren oylamaya katılan 93 bin kişi 2016’nın teknoloji yıldızlarını belirledi. Türkiye’de e-ticaretin ev sahibi GittiGidiyor’un düzenlediği ve geleneksel hale getireceği “Teknolojinin Yıldızları” oylaması, önümüzdeki yıllarda da teknolojinin yıldız ürünlerini belirlemeye devam edecek.
Araştırma sonucuna göre yılın bilgisayarı %49 ile Apple MacBook, en iyi oyun bilgisayarı %38 ile Asus ROG seçildi. Yılın Telefonu ise %47 ile iPhone 7 Plus olurken, en yenilikçi telefon ise %32 ile LG G5 seçildi. Hem akıllı hem ekonomik telefon kategorisinde %37 ile iPhone SE lider geldi.
Televizyon kategorisinde yılın televizyonu %41 ile Samsung SUHD Kavisli TV seçilirken, en iyi ekonomik televizyon %63 ile Vestel 40FA3350 40” Full HD TV oldu. En yenilikçi televizyon kategorisinde ise %42 ile Samsung Nano Kristal lider geldi.
Diğer kategorilerde ise; En iyi tablet %59 ile iPad Pro 9.7 olurken, en iyi oyun konsolu %83 ile Sony PlayStation 4 Pro, en iyi akıllı bileklik %60 ile Xiaomi Mi Band 2, en iyi kulaklık %43 ile Apple AirPods, en iyi akıllı saat %48 ile Samsung gear S3, en iyi aksiyon kamerası ise %39 ile Sony FDR-X1000V oldu.
|
Kategori
|
Verilen Oy Oranı
|
Kazanan
|
Yılın bilgisayarı
|
%49
|
Apple MacBook 2016 (12 inç)
|
En iyi oyun bilgisayarı
|
%38
|
Asus ROG
|
Yılın telefonu
|
%47
|
Apple iPhone 7 Plus
|
En yenilikçi telefon
|
%32
|
LG G5
|
Hem akıllı hem ekonomik en iyi telefon
|
%37
|
Apple iPhone SE
|
Yılın televizyonu
|
%41
|
Samsung SUHD Kavisli TV
|
En iyi ekonomik televizyon
|
%63
|
Vestel 40FA3350 40” Full HD TV
|
En yenilikçi televizyon
|
%42
|
Samsung Nano Kristal TV
|
En iyi tablet
|
%59
|
Apple iPad Pro 9.7
|
En iyi akıllı bileklik
|
%60
|
Xiaomi Mi Band 2
|
En iyi oyun konsolu
|
%83
|
Sony PlayStation 4 Pro
|
En iyi kulaklık
|
%43
|
Apple AirPods
|
En iyi akıllı saat
|
%48
|
Samsung Gear S3
|
En iyi aksiyon kamerası
|
%39
|
Sony FDR-X1000V
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