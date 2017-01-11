Türkiye'nin ilk 5G testinde Turkcell hız rekoru kırdı

Turkcell 5G teknolojileri üzerindeki çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. Son 1,5 yılda yaptığı ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile dünyada 5G teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde öncü rol oynayan Turkcell, Ericsson işbirliği ile 15 GHz bandında Türkiye’nin ilk 5G testini yaparak saniyede 24,7 Gbit hıza ulaşmayı başardı. 15 GHZ gibi yüksek bir bantta yapılan test, bu bakımdan da dünyadaki ilk denemelerden birisi.

Sezgin: “Amacımız 5G teknolojilerini geliştiren ülke olmak”

İstanbul’daki Turkcell Küçükyalı Plaza’da gerçekleştirilen test sırasında 5G ile ilgili yaptıkları işbirliklerinin önemine değinen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin “Bugün 15 GHz bandında gerçekleştirdiğimiz bu test, aslında bizleri nasıl bir gelecek beklediğini göstermesi açısından da oldukça önemli. Turkcell olarak bir yandan 4.5G’de Türkiye’de dünyanın en güçlü altyapılarından birisini kurarken bir yandan da bugün gerçekleştirdiğimiz bu uygulama ile 5G teknolojilerini dünyada ilk test eden şirketlerden birisi olduk. Amacımız 5G’yi dünyada ilk kullanan ülkelerden birisi olurken aynı zamanda 5G’de yerli teknolojiyi de geliştirebilmek, ülke olarak teknolojiyi tüketen değil üreten ülke konumuna gelebilmek” şeklinde konuştu.

Türkiye’de gerçekleştirilen ilk 5G testi ile ilgili Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ziya Erdem de şunları söyledi: “Turkcell dünyada 5G teknolojilerin geliştirilmesi çalışmalarında en aktif şirketlerden birisi ve biz de Ericsson olarak 5G’de Turkcell ile yaklaşık 1,5 yıldır 5G teknolojilerini geliştirmek için stratejik işbirliği yapıyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin ilk 5G testi de bu çalışmaların bir sonucu aslında. Önümüzdeki dönemde 5G’de yakın çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin 5G teknolojileri geliştirme yolculuğunu sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz.”

2020 yılında her evde ortalama 500 sensörün olacağı ve dünyada birbirine bağlı akıllı cihaz sayısının ise 25 milyarı geçeceği öngörülüyor. 5G’nin ise böyle bir dünyada ihtiyaç duyulacak yüksek kapasite ve hızı karşılamak için kullanılacak en önemli teknolojilerden birisi olması bekleniyor. Bu teknoloji Şebeke Katmanlama (Network Slicing) özelliği sayesinde de her eve hatta odaya farklı ihtiyaçlara göre gerekli kapasite ve hızın ayrılabilmesini sağlayacak. Örneğin salonda internet üzerinden 4K kalitesinde televizyon izlerken daha yüksek kapasiteye ihtiyaç duyulduğundan bu alan yüksek kapasite, mutfakta su ısıtıcıyı çalıştırmak için düşük kapasiteye ihtiyaç duyulduğundan bu alana daha düşük kapasite ayrılabilecek. Test sırasında, 5G ile birlikte minimum seviyelere inecek olan gecikme sürelerinin önemini göstermek için de bir robot 5G şebekesinde gecikme süresi 1 milisaniye seviyelerinde çalıştırıldı. Ericsson işbirliği ile gerçekleştiren ve 15GHz bandında 24,7 Gbps hıza ulaşılan test internetten de canlı olarak yayınlandı.

5G teknolojilerini geliştirmek için 2013 yılından beri çalışmalar yapan Turkcell, NGMN tarafından 2017 ve 2018 yılları boyunca global ölçekte gerçekleştirecek 5G saha testlerini de yönetecek. Ericsson Mobility Rapor’una göre, 2022 yılında dünyada 550 milyon 5G abonesi olması öngörülüyor. 5G esnek şebeke mimarisi, etkin enerji kullanımı, yüksek kapasite ve bant genişliği, düşük cihaz maliyetleri gibi birçok alanda yenilikler sunacak. 5G’nin sunacağı yüksek hızlar sayesinde bugün 500 Mbps’lik 4.5G hızı ile ortalama 30 dakikada indirilebilen 100 GB’lık bir dosya, 25 Gbps’lik 5G hızı ile 30 saniyede indirilebilecek.

5G TEKNOLOJİSİ NELER VAAT EDİYOR?

Maksimum Kapasite

5G, kendisinden önceki mobil nesil teknolojileri gibi elbette hız ve kapasitede çok yüksek artışlar vaat ediyor. İndirme hızlarının saniyede 10-50 Gigabit’lere kadar çıkacağı öngörülüyor. 5G’nin hız artışına göre daha kritik olan yeniliği ise kapasite artışı getirecek olması. Bugün binlerce cihaz bir baz istasyonuna bağlanıyor ve sunulan kapasiteyi paylaşıyor. Ancak gelecekte özellikle IoT cihazlar ve M2M teknolojilerinin gelişmesi ise milyarlarca cihazın olduğu bir dünyaya gidiyoruz. 2020 yılında bir evde ortalama 500 sensörün çalışacağı tahmin ediliyor. Örneğin 1 kilometrekare alan içinde 1 milyon cihazın sorun yaşamadan veri alıp gönderebilmesi ancak 5G ile mümkün olacak.

Düşük Gecikme Süreleri

4.5G gecikme sürelerini 3G’ye göre ciddi oranlarda düşürdü. Ancak 5G ile birlikte bu süreler minimuma inecek. Bu da bir doktorun başka bir şehirdeki hastayı ameliyat edebilmesini sağlayacak teknolojilerin kullanılabileceği anlamına geliyor. Aynı şekilde örneğin dünyanın diğer ucundan başka bir yerdeki madende makineler aracılığıyla çalışılabilecek. 5G ile birlikte gecikme sürelerinin 5G ile birlikte 1-10 milisaniyeler seviyesine düşeceği öngörülüyor.

Frekans Kullanımı

4.5G ihalesinin ardından Türkiye Avrupa’da operatörlere en fazla frekans sunan ülkelerden birisi oldu. Bugün Turkcell Avrupa’da en fazla FDD frekansına sahip operatör konumunda. Kullanılan frekans aralıkları ise 800 MHz ile 2600 MHz arasında değişiyor. 5G’de ise ilk etapta 6 GHz altı frekanslar, ikinci etapta ise 6 GHz-100 GHz arası frekansların kullanımlarından bahsediliyor. 6 GHz üstü frekanslarda kullanılacak bant genişliği çok daha yüksek olacak. (4.5G de mevcut durumda maksimum frekans bant genişliği her frekans için 20 MHz olarak standartlarda belirtilmiştir.) Bu sayede 5G’de daha kısa mesafelerde çok daha yüksek hız ve kapasite sunulabilen teknolojiler hayatımıza girecek. Ayrıca üzerinde çalışılan Massive MIMO (çoklu giriş, çoklu çıkış antenleri) ve yeni geliştirilecek teknolojilerle var olan ve yeni frekanslar çok daha verimli şekilde kullanılabilecek.

Kişiselleştirme

5G’nin getireceği ultra hız ve kapasite, minimum gecikme süreleri ile birleşince kullanılan servislerin yetenekleri de tamamen yenilenecek. “Gerçek kişiselleştirme” dönemi olarak tanımlanan bu aşama, ancak 5G teknolojileri ile mümkün olacak. Bu şekilde örneğin siz sürücüsüz aracınızla ilerlerken bir mağazada ilgilendiğiniz bir ürünün indirimde olduğu bilgisini alacaksınız. Aracınız durup siz mağazaya girince cep telefonunuzda o ürünün hangi reyonda olduğunu görüp doğrudan oraya gideceksiniz. Ödemenizi yaparken indirim kuponunuz otomatik olarak kullanılacak. Ödemeyi yaptığınız anda aracınız çıkış kapısına doğru hareket ederek sizi almaya hazır halde bekleyecek. İşte bu süreçlerin milyonlarca kişi için anlık şekilde gerçekleşmesi ancak 5G teknolojileri ile mümkün hale gelecek.

Kullanılan servise göre kapasite

5G’nin vaat ettiği bir başka önemli özelliğin de “slicing” denilen şebeke kapasitesinin bölümlenerek sunulabilmesi. Bu özellik sayesinde bir bina içerisinde farklı katlara veya aynı evin içerisinde farklı odalara dahi, o alanda kullanılan servislerin ihtiyacına uygun şebeke özellikleri ayrılabiliyor. Örneğin; salonda bulunan ve internet üzerinden 4K yayınların izlendiği televizyon için yüksek hız, odalardaki gaz ölçümünü yapan sensörler için düşük gecikme süresi veya mutfaktaki su ısıtıcıyı kontrol etmek için daha düşük hız ayrılabilecek. Böylece farklı ihtiyaca göre ihtiyaç duyulan kaynak ayrılabilir hale gelecek.

Yüksek hızla hareket halindeyken de kesintisiz iletişim

Günümüzde her ne kadar hareket halindeyken akıllı cihazlarımızı sorunsuz kullanıyor olsak da, ulaşım araçlarının her geçen gün hızlanıyor oluşu bu alanda yeni çözümlere ihtiyaç duyulmasına neden oluyor. 5G ile birlikte artık saatte 500 km ve üzeri hızlarda hareket halindeyken bile kesintisiz iletişimi mümkün hale getirecek. Böylece özellikle yeni nesil hızlı trenlerde seyahat ederken dahi akıllı cihazlar iletişimlerine kesintisiz olarak devam edecekler.

Minimum enerji kullanımı

5G’nin getireceği yeniliklerden birisi de minimum enerji kullanımı tarafında olacak. 5G ile birlikte yıllarca pili bitmeyen sensörlerin hayatımıza girmesi bekleniyor. Akıllı cihazlar 5G şebekesi sayesinde daha verimli pil kullanımına sahip olacaklar. Bu da 5G teknolojilerinin kullanılması ile birlikte enerji kullanımında %90’lara varan tasarruf mümkün hale gelmesini sağlayacak.