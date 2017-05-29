Türkiye’nin ilk dijital kadın ve sağlık asistanı: Pepapp!

Kadınların dijital asistanı olma hedefiyle kullanıma sunulan Pepapp, bugüne kadar 1 milyon kez indirildi. Halen 600 bin aktif kullanıcısı olan uygulama kadınların özel günlerinde eğlenceli tavsiyeler verirken, onlarla konuşup, aylık döngüleri içinde en doğurgan oldukları dönemi hesaplıyor. Uygulama, kadınların özel günleri ve yumurtlama dönemleri hakkında bilgi verirken, döngü takip etme derdine de son veriyor. Kişiye özel tavsiyeleriyle sadece regl ve yumurtlama dönemlerinde değil, her zaman keyifli ve dikkat çekici bilgiler sunuyor. Kadınlar güne Pepapp’la başlayıp, Pepapp’la noktalıyor. Onunla film izliyor, müzik dinliyor, egzersiz yapıyor, uyuyor ve hamile bile kalabiliyor.

Hamile kalmak isteyenlere yardımcı oluyor

Pepapp, verdiği tavsiyelerle hamile kalmak isteyen kadınlara yol gösteriyor. İstenmeyen gebelikleri de engelleyen uygulama, kadınları en doğru şekilde yönlendiriyor. Ayrıca uygulama içinde yer alan Pepzine bölümünde yaşama dair keyifli ve bilgilendirici makaleler kadınlara sunuluyor: Yemek tarifleri, bakım tüyoları, kendini iyi hissetmenin püf noktaları ve daha fazlası bu bölümde yer alıyor.

Sosyal medyada da aktif

Pepapp, sosyal medya aracılığıyla kadınlarla etkileşim kuruyor. Takipçileriyle etkileşim kuran uygulamanın sosyal medya hesabı, kullanıcılarına “Seni seviyorum tatlım!” şeklinde iletiler bile gönderiyor. Yakında ‘Uzmanım’ özelliğine kavuşacak olan Pepapp’ta kullanıcılar sağlık, beslenme, Yoga ve Astroloji gibi konularda uzmanlara soru sorabilecek.

Android: http://bit.ly/letspepappandroid

iOS: http://bit.ly/letspepapp