Türkiye'nin ilk YouTube yarışmasında final heyecanı

Hem eğlenceli hem de öğretici içeriklerle çocukların gelişimlerine katkı sağlayan Max’ın YouTube işbirliğiyle düzenlediği YouTube Star finalistleri belli oldu. Türkiye’nin dört bir yanından gerçekleştirilen binlerce başvuru arasından seçilen 18 finalist, altışarlı takımlar halinde Ruhi Çenet, Buğra Kazancı (Minecraft Evi) ve Furkan Yaman koçluğunda eğitimler alacak ve birlikte yaratıcılıklarını konuşturacakları YouTube videoları çekecek. Altı hafta boyunca farklı konularda çektikleri videoları YouTube’a yükleyecek finalistler, yeteneklerini tüm dünyaya gösterme fırsatı yakalayacak. Her hafta 18 yeni videonun izleyicilerin beğenisine sunulacağı yarışma, Temmuz sonuna kadar devam edecek. Videoları en çok izlenen YouTuber ise Türkiye’nin ilk YouTube Star’ı olacak.

Max YouTube Star’a Büyük İlgi

YouTube ile birlikte düzenlenen Türkiye’nin ilk YouTuber yarışması Max YouTube Star büyük ilgi gördü. Türkiye’nin dört bir yanından 8-17 yaş grubu çocukların çektikleri YouTube videoları ile katıldığı yarışmaya bugüne kadar 59 bini videolu olmak üzere toplam 151 bin başvuru yapıldı.Tüm Max YouTube Star videolarının toplam izlenme sayısı 10.2 milyona ulaşırken,bu videoların beğenilme oranı ise yüzde 96 oldu.