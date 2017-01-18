Türkiye’nin yerli ilk veri şifreleme yazılımı

Türkiyenin yerli ilk veri şifreleme yazılımı Eluvium’un beta sürümü yayınlandı. Eluvium 256-bit askeri standartlarda şifreleme yaparak kritik verilerinizin okunması, değiştirilmesi ve çalınması gibi durumların önüne geçmeye yarayan bir veri koruma çözümüdür. AES, Serpent, Twofish ve CAST6 gibi güvenilir şifreleme algoritmalarını kullanarak şifreleme yapabilmektedir. Ayrıca kombo şifreleme özelliğini kullanarak dosyalarınızın güvenliğini sağlayabilirsiniz. Eluvium herhangi bir internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışabilmektedir.

Diğer özelliklerine değinecek olursak dahili güncelleme özelliği sayesinde güncellemeler kolaylıkla ulaşılabilir ve yüklenebilir. Dosya koruma modülü özelliği sayesinde hırsızlık gibi durumlara karşı önlem alabilmenizi sağlıyor. Disk wipe özelliği sayesinde diskinizde silinmiş dosyaların tekrar kurtarılması gibi durumların önüne geçmenizi sağlıyor. Aynı şekilde silmek istediğiniz dosyalara da bu işlemi uygulayabiliyorsunuz. Eluvium’u ücretsiz olarak indirip dosyalarınızı hemen korumaya başlayabilirsiniz.

Buradan indirip kurabilirsiniz.