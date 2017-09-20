TurkNet'te artık AKN yok!

Tüm kullanıcılar için 150 GB olan AKN artık sınırsız hale geldi. Türkiye'de AKN'yi ilk kaldıran kurum da TurkNet oldu.

TurkNet Genel Müdürü Cem Çelebiler tarafından canlı yayında açıklanan haber halihazırda TurkNet müşterilerini ve müşteri olmak isteyenleri etkileyecek.

TurkNet internet sitesini de güncellerken AKN'siz interneti Bir dönemi kapatıyoruz! sloganı ile duyurdu. TurkNet'in tek tarifesi üzerinden işleyecek olan yeni dönem de yine aynı kurallar geçerli olacak.

100 Mbps'ye kadar sınırsız internet yine 59.99 TL aylık ücreti ile kullanıcılara sunulacak.