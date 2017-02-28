Twitch oyun satacak!

Amazon tarafından satın alındıktan sonra yatırımlarını artıran Twitch, çok yakında PC oyunları satmaya başlayacak. Görünüşe göre Twitch'in kendi sitesi üzerinden oyun alışverişleri gerçekleştirebilecek. Uzun zamandır birçok oyunun tanıtımında önemli bir rol oynayan Twitch'in böyle yapması şaşırtıcı değil.

Birçok yapım adlarını Twitch'te yayın yapan yayıncılar sayesinde duyuruyor ve Twitch'in bu oyunların satışına izin vermesi, oyunlarla oyuncular arasında önemli bir köprünün daha kurulmasını sağlayacak gibi.

PC oyun satışları konusunda liderlik ise şüphesiz Steam platformunda. Bunun yanında birçok internet sitesi de oyunların satışlarında faaliyet gösteriyor. Twitch'in satış platformu için anlaşma sağladığı oyun firmaları arasında Ubisoft, Telltale Games, tinyBuild, Paradox Interactive, Trion Worlds, Vlambeer ve Hi-Rez Studios gibi önemli isimler var.

Henüz Activision, Electronic Arts ve benzeri birkaç büyük firma ile anlaşma sağlanmadı. Eğer Twitch üzerinden bir oyun satın alırsanız, satın aldığınız oyunu Twitch'in yeni geliştirmekte olduğu masaüstü uygulaması aracılığıyla ya da firmaların kendi geliştirdikleri uygulamaları üzerinden oynayabileceksiniz. Twitch'in oyun satışlarına bahar aylarında başlaması bekleniyor.