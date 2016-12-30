Twitter, beklenen özelliğini kullanıma sunacak!

Popüler mikroblog sitesi Twitter, yenilikler ile karşımıza çıkarak sınırlarını aşmaya devam ediyor. Ancak kullanıcıların hatta Kim Kardashian'ın bile uzun bir süredir beklediği Tweet düzeltme özelliği henüz kullanıma sunulmadı. Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey, bu konu hakkında dün gece müjdeli haberi Twitter üzerinden verdi.

J. Dorsey; dün gece #Twitter2017 hashtag'i ile Twitter'ın 2017'de iyileştirmesini veya kullanıma yeni sunmasını beklediğiniz şey nedir? diye sordu. Bu sorunun ardından kullanıcılar Twitter'ı "Tweet düzeltme özelliği gelsin" diyerek yıktı. CEO, bu geri dönüşlerden sonra Twitter'ın bu konu üzerinde çalıştığını dile getirdi.

Bu demeçten sonra Twitter'ın 2017 yılı içerisinde Tweet düzeltme özelliğini kullanıma sunacağını söyleyebiliriz.