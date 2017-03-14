Twitter, bot hesap kaynıyor!

Twitter'da sahte hesap olarak da bilinen yumurta resimli bot hesapların olduğu uzun süredir bilinen bir gerçek. Ancak Twitter'daki bot hesapların bu denli çok olduğunu ilk defa yapılan araştırmalar sayesinde bugün öğrenmiş oluduk.

Southern California Üniversitesi ve Indiana Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalar sonucu Twitter'daki bot hesapların büyük bir bölümü tespit edildi.

Ortak yürütülen araştırmada toplamda 319 milyon Twitter hesabı incelendi. Bu incelemer sonucu 319 milyon Twitter hesabının 48 milyondan fazlasının bot olduğu ortaya çıktı. Ayrıca 48 milyon hesabının insanlar tarafından yönetilmediği bir program tarafından otomatik Tweet oluşturulduğu raporda yer alıyor.

Güney Kaliforniya Üniversitesi, geçen yıl yapılan seçimler sırasında, seçimle ilgili Tweet'lerin %19'unun insanlar tarafından atılmadığını botlar tarafından atıldığını dile getirmişti. Bot hesaplar için yapılan bu yeni analizle birlikte Twitter'ın aslında açıkladığı kadar tekil kullanıcıya sahip olmadığı tekrar gündeme geldi.

Bot hesaplar için bir henüz bir hamle yapmayan Twitter bakalım ilerleyen süreçte nasıl bir yol izleyecek?