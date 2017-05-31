Twitter, Direkt Mesajlar özelliğini yenilendi

Popüler mikroblog sitesi Twitter, direkt mesajlar özelliğini yeniledi. Artık direkt mesajlar bölümünde istek kutusu yer alacak.

31/05/2017 08:30

Twitter, bugün direkt mesajlar özeliğini yeniledi. Bildiğiniz gibi Facebook'ta arkadaşınız olmayan kişilerden gelen mesajlar otomatik olarak diğer klasörüne düşüyordu. Twitter da buna benzer bir özelliği iOS ve Android platformunda devreye soktu.

Twitter'ın iOS uygulamasının Mesajlar bölümünde artık iki farklı seçenek yer alacak. Bunlardan ilki takip ettiğiniz kişilerden gelen mesajları gösterecek. Diğeri ise takip etmediğiniz kişilerden gelen mesajları listeleyecek. Gelen mesajları önce okuyabilecek, cevap vermek isterseniz; mesajı atan kişinin iletişim kurmasına izin verip öyle cevap yazabileceksiniz.

Twitter'ın bu yeni özelliği kademeli olarak kullanıma sunuldu. Direkt Mesajlar özelliği OTA üzerinden sunulacağı için ayrıca bir güncelleme yapmanıza gerek kalmayacak.

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    Yazar: Ender Öztürk

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