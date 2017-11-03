Twitter, Donald Trump’ın hesabını kapattı

ABD Başkanı, sosyal medyayı kullanması ile sık sık gündeme geliyor. Şahsi Twitter hesabından sert söylemlerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, dün uzun bir süre Twitter hesabına erişemedi. Twitter yetkililerinden biri Donald Trump'ın resmi Twitter hesabını dün kapattı.

11 dakika boyunca kapalı kalan Donald Trump'ın Twitter hesabı, olayın fark edilmesinin ardından tekrar kullanıma açıldı. Twitter cephesi bu olaydan sonra; @realDonaldTrump hesabının insansı bir hatadan dolayı kapatıldığını ve yaşanan bu durum için özür dilediğini açıkladı.

Diğer Twitter kullanıcıları Donald Trump'ın Twitter'daki sert tutumunu eleştirmiş ve Twitter'ı Donald Trump'a ayrıcalık sağlayıp hesabına bir yaptırım yapmadığı için suçlamıştı. Ancak Twitter'ın bu eleştirilere rağmen geçtiğimiz günlerde Trump’a yakın isimlerden biri olan Roger Stone’un hesabını askıya aldığını belirtelim.