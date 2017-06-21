Android için Twitter'a beklenen özellik geldi!

Twitter, Android platformundaki uygulamasını güncelleyerek uzun bir süredir beklenen özelliği kullanıma sundu.

21/06/2017 15:30

Twitter, geçtiğimiz yıl ilk olarak Android platformunda gece modu özelliğini devreye almıştı. Kullanıcılar Twitter'ın göz yakan beyaz tasarımını diledikleri zaman karanlık tema ile değiştirebiliyordu.

Twitter'ın bu özelliği Android'den sonra iOS platformuna da gelmişti. Bugün ise yine ilk defa Android kullanıcılarına özel olarak gece moduna yeni bir özellik eklendi.

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Artık Twitter'ın Android uygulaması otomatik olarak gece moduna geçiş yapabilecek. Güneş battığında gece modu, güneş tekrar açtığında ise uygulama otomatik olarak kendini normal moda alacak.

Bu özelliği kullanabilmek için Twitter 7.2 sürümünü Google Play Store'dan indirmeniz gerekiyor.

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    Yazar: Ender Öztürk

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