Twitter, karakter sınırını ikiye katladı!

Twitter'ın uzun bir süredir 140 karakter sınırını kaldıracağı ve bu sınırı arttıracağı söyleniyordu. Ancak Twitter 140 karakter sınırını arttırmak yerine, Tweet'lerde @ ile başlayan kullanıcı adlarını karakterden saymayarak esnetme yapmıştı. Twitter, bugün yaptığı açıklama ile karakter sınırını 280'e çıkardığını resmen açıkladı.

Ancak Twitter'ın bu limiti artışının sadece Çin, Japonya ve Kore'de uygulanmaması bekleniyor. Çünkü Japonca atılan tweet yalnızca 15 karakter uzunluğunda olduğunda bu tweet'in İngilizce'deki karşılığı 34 karaktere denk geliyor. Twitter, bu yüzden Japonca, Çince ve Korece dil seçenekleri hariç, diğer tüm dillerdeki karakter sınırını 280'e çıkaracağını resmi olarak açıkladı.

Hatta ilk 280 karakterlik Tweet de, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey (@Jack) tarafından atıldı. Şimdilik bu özelliğin ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Bakalım 280 karakterlik yeni limit kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacak?