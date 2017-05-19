Twitter'da sorun mu var?

Kullanıcılar Twitter'a bağlanmakta ve girmekte güçlük çekiyor.

19/05/2017 17:15

Twitter'la ilgili sorunun Sabah saatlerinde başladığı belirtildi. Bazı kullanıcılar sosyal paylaşım platformuna hiç erişemezken, kimisi de Twitter'a girmeyi başarıp tweet atma, DM gönderme veya arama gibi fonksiyonları kullanamadıklarından şikayetçi.

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Paylaşımlarda kısa süre önce bir düzelme yaşandı ancak aralıklarla devam ediyor. Erişim sıkıntısı yaşayan ülkelerin başında ise İngiltere, Türkiye ve Japonya geliyor.

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HollandaİspanyaABD ve Fransa'nın bir kısmında da sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Twitter'a erişim sorunu yaşayanların gönderdiği raporlar binleri aşıyor. Twitter yetkilileri Kısa süreli bir kesinti oldu. Bunun için özür dileriz. Sorun şu anda düzelmiş olmalı. ifadelerini kullandı.

    Yazar: Berk İşçimen

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