Twitter, onaylı hesapların rozetini geri alabilecek!

Twitter'da firmalar ve ünlü isimler profillerini onaylatarak mavi tik adı verilen rozet sahibi olabiliyordu. Ancak Twitter, 2016'nın sonlarına doğru bu işi çığrından çıkardı ve neredeyse önüne gelen her hesabı onaylamaya başlamıştı. İş o kadar büyüdü ki para ile Twitter hesabı onaylatan kişiler bile ortaya çıkmıştı. Twitter nihayet geç de olsa bunun önüne geçmek için kolları sıvadı.

Twitter, @TwitterSupport hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre; artık hesap onaylatmak eskisi kadar kolay olmayacak. Hatta uzun bir süre hesap onaylatma işlemi durdurulacak. Ayrıca mevcuttaki onaylı hesapların rozetleri de geri alınabilecek. Eğer onaylı bir hesap Twitter'ın kurallarını ihlal ediyorsa, rozetine anında el konulacak. Bunun örneğini geçtiğimiz aylarda yaşamıştık.

Gazeteci Milo Yiannopoulos'un onaylı hesabı, Twitter kurallarını ihlal ettiği için hesabından rozeti kaldırılmıştı. Twitter şimdi geriye dönük onay verdiği hesapları da inceleyeceğini söylüyor. Eğer hesabınızı illegal yollardan onaylattıysanız, rozetiniz yakın zamanda alınabilir.