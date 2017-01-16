Twitter'dan nasıl video indirilir?

Popüler mikroblog sitesi Twitter, platformu üzerinde fotoğraf indirme işlemine imkan sağlarken, video indirme özelliğini maalesef ki sunmuyor. Peki, Twitter'daki videoları nasıl indireceksiniz? Twitter'dan video indirmek için farklı uygulamalar yer alıyor. Ancak biz bu rehberimizde Twitter videolarını indirme işlemini programsız nasıl yapacağınız anlatıyoruz.

Twitter'dan video indirme!

Twitter'dan video indirmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekiyor.

1. Adım: Twitter Video Downloader sitesini açın.

2. Adım: Twitter'dan indirmek istediğiniz videoyu açın. Video açıldığınıda adres çubuğunda video linki yer alacak bunu kopyalayın.

3. Adım: Kopyaladığınız linki Twitter Video Downloader sitesine yapıştırın ve "Download" seçeneğine tıklayın.

4. Adım: Site Twitter'daki videoyu bulup size indirme linki sunacak. Standart olarak MP4. formatında bir indirme linki sunuyor.