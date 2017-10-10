Twitter yeni bir özellik üzerinde çalışıyor!

Geçtiğimiz hafta 140 karakter olan sınırını 280 karakter olarak güncelleyen, ancak bunu henüz tüm kullanıcılarına sunmayan Twitter'ın, bugün farklı bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Twitter'ın yeni özelliğine aslında Facebook kullanıcıları pek de yabancı değil.

Bildiğiniz gibi Facebook'ta, gönderiyi kaydet seçeneği yer alıyor. Bu özellik kullanılarak kaydedilen gönderilere daha sonra ulaşabiliyorsunuz. Pocket benzeri bir sistem olarak tanımlayabileceğimiz bu özelliğin bir benzeri Twitter'a da geliyor. Twitter'ın Android uygulamasında ortaya çıkan özelliğe; "sonrası için kaydet" adı verilmiş.

Twitter kullanıcıları beğendikleri Tweetlere kalp atmak yerine bunları sonra görüntülemek için kaydedebilecek. Bu listenin kullanıcıya özel olacağı paylaşılmayacağı söyleniyor. Henüz beta aşamasında olan bu özelliğin ne zaman sunulacağı henüz net olarak belli değil.