Twitter’da hakkında en çok Tweet atılan internet dizisi

Bu hafta sonu Twitter kullanıcıları #StrangerThings’i çok beğenmiş olacaklar ki Türkiye saatiyle 28 Ekim 07:00’da, Amerika saatiyle 27 Ekim gece 12:00’da dizinin yayınlanmasının hemen ardından hakkında 4 milyondan fazla Tweet attılar. Evet yanlış okumadınız, Twitter’da hakkında tam 4 milyondan fazla tweet atılan StrangerThings, bu yıl açılış haftasında hakkında en çok Tweet atılan internet dizisi oldu. Diziyle ilgili en çok Tweet atılan saat ise Cumartesi günü saat 06:00, yani dizinin yayınlanmasından tam bir saat önceki zaman dilimi oldu.

Hakkında en çok Tweet atılan karakterler: