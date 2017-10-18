Twitter’dan yeni özellik!

Twitter’da markaların yayınladığı videoyu izleyerek ilgili konu hakkında daha fazla bilgi edinmek veya anında harekete geçmek için kullanıcıları markanın web sitesine çekmeyi başaran yepyeni bir format olan Video Web Sitesi Kartı özelliği tanıtıldı

Bu format, markalara Twitter’da videonun gücünü kullanarak, hedef kitlelerinde merak uyandırmayı ve böylece onları kendi web sitelerine çekmesine imkan tanıyor. Hayranların ilgisi video ile sona ermeden web sitesine yöneliyor.

Bir marka, kullanıcıları Twitter’da yayınladığı yaratıcı bir videonun gücüyle web sitesine çeken Video Web Sitesi Kartı’nı, First View’in yüksek erişimi ile birleştirmek isteyebilir. Bu doğrultuda, bu birleşme bir ürün lansmanını duyurmak, gezginleri bahsi geçen tatil lokasyonu hakkında daha fazla bilgi almak için yönlendirmek veya yeni bir video oyunun satışlarını artırmak üzere oyun oynamaya davet etmek için kullanılabilir.

Video Web Sitesi Kartı, tüketicinin içerikle etkileşime geçmesi, içerik hakkında daha fazla bilgi alması ve bundan diledikleri şekilde faydalanması önünde bulunan engelleri kaldırıyor.