Uber, cinsel istismar ile mücadele için 5 milyon dolar bağışta bulundu!

Önceki haberlerimizde 70 milyar dolar değerindeki Uber'in, Amerika Birleşik Devletleri'nde tekrar yükselişe geçtiğini ve 2017 yılının Mart ayından itibaren yüzde 15'lik yükseliş sergilediğini duyurmuştuk. Uber geçmişteki hatalarından ders almış gibi gözüküyor. Zira şirket cinsel istismar ve aile içi şiddetin durdurulması için 5 milyon dolar bağışta bulundu.

Bağışta bulunulan vakıflar arasında Raliance, National Network to End Domestic Violence, No More, Women of Color Network, Casa de Esperanza, A Call to Men ve The National Coalition of Anti-Violence Programs gibi Amerikalı sivil toplum örgütleri bulunuyor.

Şirketin kendisi de kısa süre önce "cinsel istismar" ve "taciz" suçlamalarıyla karşı karşı kalmıştı. Kısacası Uber'in ya vicdan muharebesi verdiği ya da halkla ilişkiler yönünde olumlu adımlar attığı söylenebilir. Uber'in yeni CEO'su Dara Khosrowshahi toplumla güçlü bağlar kurmak konusunda son derece başarılı ve öncüsü Travis Kalanick'ten marifetkii. Kısacası yeni Uber eskisinden çok daha iyi gibi. Yine de her şey zamanla somutlaşacak düşüncesindeyiz.