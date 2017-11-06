Uber yeniden gaza bastı!

Uber; şirket içi yaşanan onlarca skandal, taciz davası, lisanssız sürücüler, yönetim politikaları ve #deleteUber organizasyonu nedeniyle yaşadığı hezimetlerden sonra toparlanmayı hedefliyor. Amerikalı şirket bu yolda ilk büyük adımı attı.







Şirket CEO değişimi ve yeni CEO Dara Khosrowshahi'nin zekice hamleleri nedeniyle Amerika'daki pazar payını 2017 yılının Mart ayından itibaren yüzde 15 düzeyinde yükseltti. Söz konusu süreçte haklarında şikayetler bulunan 400.000'den fazla taksi sürücüsünün lisanları iptal edildi ve kamuoyundan "resmen" özür dilendi.

Bununla birlikte 70 milyar dolar değerindeki şirket için her şey toz pembe değil. Uber her ne kadar şaha kalksa da, en büyük rakibi Lyft aynı dönemde abone sayısını yüzde 30 değerinde artırdı. Lyft, Uber'in zaaflarından faydalanarak Amerika'da hizmet verdiği şehir sayısını kısa sürede 150'den 300'e yükseltti ve toplam pazar payını yüzde 22 seviyesine taşıdı.