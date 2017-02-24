Ubisoft suçsuz oyuncuları For Honor'dan uzaklaştırıyor!

Ubisoft'un hile engelleme sistemi hileciler dışında, hiçbir suçu olmayan oyuncuları da oyundan banlamaya başladı.

24/02/2017 11:30

For Honor oyuncularını hile kullanmamalarına rağmen sunuculardan banlandıkları iddia ediliyor. Bu durumda ya oyuncular yalan söylüyor ya da Ubisoft'un EasyAntiCheat sistemi çok hassas. Oyunun içerisindeyken EasyAntiCheat 0006000043 hata kodu alan oyuncular, bir hile programı kullandıkları gerekçesiyle banlanıyor.

1487924140_for-honor-screen-02-ps4-us-06jun16.jpg

Yapılan ufak araştırma sonucunda da banlanan oyuncular arasındaki ortak noktanın hepsinin Xpadder oyun kumandası kullanıyor olması. Xpadder'ın macro özelliği barındıran bir yapıda olması da banlanan oyuncuların aslında hileci olabileceği anlamına geliyor. Çünkü macro kullanımıyla peşpeşe farklı tuşlara basılarak yapılan seri saldırıları tek bir hareketle yapabiliyorlar.

1487924152_forhonorberserker.jpg

 

Ancak banlanan oyuncuların hepsi macro kullanıyor denilmiyor zaten bu doğru olmaz. Buna rağmen EasyAntiCheat'in For Honor'ın Xpadder ile oynanmasından memnun olmadığı da bir gerçek. Eğer banlandıysanız tabiki şikayetlerinizi Ubisoft'a belirtme ve tekrar inceleme isteme hakkınız var.1487924165_3080550-stageshowforhonor2.jpg

 

 

 

    Yazar: Berk İşçimen

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER