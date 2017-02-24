Ubisoft suçsuz oyuncuları For Honor'dan uzaklaştırıyor!

For Honor oyuncularını hile kullanmamalarına rağmen sunuculardan banlandıkları iddia ediliyor. Bu durumda ya oyuncular yalan söylüyor ya da Ubisoft'un EasyAntiCheat sistemi çok hassas. Oyunun içerisindeyken EasyAntiCheat 0006000043 hata kodu alan oyuncular, bir hile programı kullandıkları gerekçesiyle banlanıyor.

Yapılan ufak araştırma sonucunda da banlanan oyuncular arasındaki ortak noktanın hepsinin Xpadder oyun kumandası kullanıyor olması. Xpadder'ın macro özelliği barındıran bir yapıda olması da banlanan oyuncuların aslında hileci olabileceği anlamına geliyor. Çünkü macro kullanımıyla peşpeşe farklı tuşlara basılarak yapılan seri saldırıları tek bir hareketle yapabiliyorlar.

Ancak banlanan oyuncuların hepsi macro kullanıyor denilmiyor zaten bu doğru olmaz. Buna rağmen EasyAntiCheat'in For Honor'ın Xpadder ile oynanmasından memnun olmadığı da bir gerçek. Eğer banlandıysanız tabiki şikayetlerinizi Ubisoft'a belirtme ve tekrar inceleme isteme hakkınız var.