Uçan taksinin ücreti açıklandı!

Toplu taşıma alanında son zamanlarda ortaya çıkan en ilginç projenin sahibi kesinlikle Airbus. Airbus şirketi uçan bir taksi modeli üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Şirket dün taksinin kullanıma girdikten sonra uygulayacağı ücretlendirme hakkında resmi açıklamada bulundu.

Şirket, uçan taksinin her mil için 1.5 ila 2.5 dolar arası bir ücreti olacağını açıkladı. Project Vahana olarak adlandırılan proje kapsamında geliştirilen modelin 2020'de kullanıma girmesi hedefleniyor. Şirketten yapılan bir diğer açıklamaya göre, modelin adı CityAirbus. CityAirbus'ı müşteriler akıllı telefonları ile çağırabilecek.

İlk etapta CityAirbus'ı pilotlar uçuracak. Ancak şirket gerekli izinleri alabilirse bu aracı sürücüsüz hale getirebileceğinin de altını çiziyor. Önümüzdeki yıl Singapur Üniversitesi'nin kampüsünde prototip testlerine başlayacak olan projenin maliyeti hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.