Ücretsiz Antivirüs programları - 2017

Ücretsiz Antivirüs programlarını sizler için bir araya getirdik. Eğer Windows PC'nizi tehditlere karşı korumak istiyorsanız, en iyi ücretsiz antivirüs listemize göz atmalısınız.

23/01/2017 12:00

Ücretsiz antivirüs uygulamaları çoğu Windows PC’nin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Premium sürümlerinin yanında kullanıcılara sadece temel koruma sunan ücretsiz antivirüs yazılımlarını sizler için bir araya getirdik. Eğer antivirüs yazılımına para vermek istemiyorsanız, işte karşınızda ücretsiz antivirüs programları!

Avast Free Antivirus

Ücretsiz antivirüs yazılımları arasında oldukça popüler olan Avast Free Antivirus, Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista sürümleri ile uyumlu olması ile hem yeni hem de eski nesil işletim sistemlerine destek veriyor.

Gerçek zamanlı koruma sunan Avast Free Antivirus, virüslere karşı koruma sunmanın yanında, evağını güvenlik açıklarına karşı tarama, internet tarayıcısına yerleşen zararlı yazılımlara temizleme ve internet şifrelerinizi koruma özelliklerini sunuyor.

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Avast Free Antivirus, düşük RAM tüketimi ile bilgisayarı yormuyor.

Avast Free Antivirus yazılımını indirmek için tıklayın

    Yazar: Ender Öztürk

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