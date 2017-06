Ücretsiz PS Plus oyunları açıklandı! (Temmuz)

Sony, her ay olduğu gibi bu ay da PlayStation sahipleri için birbirinden güzel oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. PS Plus kapsamında ücretsiz olarak sunulan oyunlar, son aylarda pek beğenilmediği için Sony cephesi oyuncular tarafından eleştirilmişti. Sony, Temmuz ayı PS Plus oyunları ile bu eleştirilere tokat gibi bir cevap veriyor.

Temmuz ayı PS Plus oyunları sırasıyla; PS4 için; Until Dawn, Game of Thrones: A Telltale Games Series, ve That's You, PS3 için Tokyo Jungle, Darkstalkers ve Resurrection, PS Vita için ise Don't Die, Mr. Robot ve Element4l ücretsiz olarak sunuluyor.

Aylık sadece 19.99 TL ödeyerek sahip olduğunuz PS Plus üyeliği ile, ücretsiz aldığınız oyunları oynamak için her ay üyeliğinizi yenilemeniz gerekiyor.