Ücretsiz Sony PS Plus oyunları şenliği başlıyor!

Sony, Kasım ayından birbirinden keyifli oyunları PS Plus abonelerine özel ücretsiz sunacak.

06/11/2017 12:29

Sony'nin her ay geleneksel olarak düzenlediği ücretsiz oyun festivali başlıyor. Sony, geçmişte kullanıcılarına sunduğu oyunlardan çok daha iddialı yapımları bedava olarak PS Plus abonelerine sunacak. Bunun nedeni PlayStation VR'in piyasaya sürülmesinin yıl dönümü olması.

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Ücretsiz oyun çılgınlığı 7 Kasım 2017'de başlıyor. Şimdi de söz konusu "bedava" yapımlara göz atalım:

Sony PS4

  • Bound
  • Dungeon Punks 
  • Until Dawn: Rush of Blood 
  • Worms Battlegrounds

Sony PS3

  • R-Type Dimensions
  • Rag Doll Kung Fu: Fists of Plastic

Sony PS Vita

  • Broken Sword 5: The Serpent's Curse (Episodes 1 & 2)
  • Dungeon Punks

Sony hali hazırda Amnesia serisi ve Metal Gear Solid V: The Phantom Pain gibi yapımları ücretsiz olarak abonelere sunuyor. Ancak bu oyunların ücretsiz olacağı son tarihin 7 Kasım olduğunu vurgulamakta fayda görüyoruz zira fırsatı kaçırmamamak isteyebilirsiniz.

    Yazar: Barış Terun

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