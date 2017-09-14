Ücretsiz Star Wars: Battlefront Season Pass!

EA'den oyunculara hediye!

14/09/2017 14:30

Star Wars: Battlefront çıkalı iki yıl oldu, ama oyuna sahipseniz ve season pass sahibi değilseniz bundan daha iyi fırsat bulamazsınız. Çünkü, Star Wars: Battlefront Season Pass, Origin'de ücretsiz oldu. Star Wars: Battlefront Season Pass, Origin'in sevilen uygulaması On The House'un konuğu oluyor. Oyuna sahip olmasanız bile Season Pass'i kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

Star Wars: Battlefront Season pass, içersinde dört adet ek paket bulunduruyor bunları sırası ile, Outer Rim, Bespin, Death Star ve Rogue One: Scarif. Bu ek paketler ile birlikte oyuna dört yeni modu, sekiz kahraman ve tam 16 harita ekliyor. Season Pass sahipleri aynı zamanda oyunda bulunan Shoot First emoteunun sahibi olacak.

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Yeni oyunun çıkışına hazırlanan DICE ve EA, oyunculara ilk oyunu tüm içeriği ile göstermek için böyle bir yol izlemiş. Yeni oyunları Star Wars: Battlefront II ise 17 Kasım'da çıkıyor.

    Yazar: Berk İşçimen

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