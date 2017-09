Ücretsiz Star Wars: Battlefront Season Pass!

Star Wars: Battlefront çıkalı iki yıl oldu, ama oyuna sahipseniz ve season pass sahibi değilseniz bundan daha iyi fırsat bulamazsınız. Çünkü, Star Wars: Battlefront Season Pass, Origin'de ücretsiz oldu. Star Wars: Battlefront Season Pass, Origin'in sevilen uygulaması On The House'un konuğu oluyor. Oyuna sahip olmasanız bile Season Pass'i kütüphanenize ekleyebileceksiniz.

Star Wars: Battlefront Season pass, içersinde dört adet ek paket bulunduruyor bunları sırası ile, Outer Rim, Bespin, Death Star ve Rogue One: Scarif. Bu ek paketler ile birlikte oyuna dört yeni modu, sekiz kahraman ve tam 16 harita ekliyor. Season Pass sahipleri aynı zamanda oyunda bulunan Shoot First emoteunun sahibi olacak.





Yeni oyunun çıkışına hazırlanan DICE ve EA, oyunculara ilk oyunu tüm içeriği ile göstermek için böyle bir yol izlemiş. Yeni oyunları Star Wars: Battlefront II ise 17 Kasım'da çıkıyor.