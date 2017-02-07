Ücretsiz verilen bisikletler Letgo'da satışa çıkarıldı!

Türkiye sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat kapsamında sağlıklı yaşam ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Milli eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı işbirliği çerçevesinde okullardaki öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılan bisikletler internet üzerinden satışa çıkarıldı.

Fiziksel aktiviteyi ve bisiklet kullanmayı yaygınlaştırmak için Sağlık Bakanlığı tarafından İl Halk Sağlığı Müdürlükleri aracılığı ile ücretsiz dağıtımı yapılan bisikletler, internet siteleri ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden açılan 2. el eşya satışının yapıldığı sitelerde yurdun çeşitli illerinde satışa çıkarıldı. Bisikletlerin 100 ile 300 Türk Lirası arasında internet üzerinden satışta olduğu görüldü.

Öğrencilerin sağlıklarını korumaları ve fiziksel aktivite yapmaları için hediye edilen bisikletlerin satışa çıkarılması tepkileri de beraberinde getirdi. Vatandaşlar, milli kaynaklarla alınan bisikletlerin satılmasının önüne geçilmesini istedi. Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde son iki yılda 65 bin ücretsiz bisiklet dağıtıldığı öğrenildi.