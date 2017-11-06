Ücretsiz Watch_Dogs alma şansı!

Serinin ilk oyunu Watch_Dogs, PC platformundaki oyuncular için için kısa bir süreliğine ücretsiz. Şuanda Watch_Dogs'un bir adet kopyasını Uplay üzerinden ücretsiz olarak alıp ön yükleme yapabilirsiniz.

Ubisoft'un resmi Twitter hesabı üzerinden belirttiğine göre oyun ücretsiz olarak hafta sonu etkinliği değil, oyunun 13 Kasıma kadar aldığınızda sonsuza kadar sizde kalacak.

Watch_Dogs, 27 Mayıs 2014'te PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360, Wii U ve PC için piyasaya sürülmüştü. Gerçekten çok sevilen oyunun bir de devam oyunu çıktı ve şuan satışta. Buradan oyunu ücretsiz şekilde alabilirsiniz.