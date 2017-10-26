Türkiye, marka değeri sıralamasında kaçıncı sırada?

Dünyadaki ülkelerin marka değerlerinin belirlendiği en değerli markalar listesi açıklanırken Interpress’in uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından yayınlanan rapordan elde ettiği bilgilere göre, Türkiye bu yıl 2 basamak birden yükselerek en değerli ülke markaları sıralamasında 24. sırada yer aldı. Açıklanan rapora göre geçen yıl 474 milyon dolar değerinde olan Türkiye’nin marka değeri bu yıl yüzde 20 artışla 570 milyon dolara çıktı.

Rapora göre en değerli ülke markası 21 trilyon 55 milyar dolarlık marka değeriyle ABD oldu. Marka değerini geçen seneye göre yüzde 44 artıran Çin, 10 trilyon 209 milyar dolarlık marka değeriyle listenin ikinci sırasında yer alırken, bu ülkeyi 4 trilyon 21 milyar dolarlık marka değeriyle Almanya takip etti. 3 trilyon 439 milyar dolarlık değeriyle Japonya dördüncü olurken, bu ülkeyi 3 trilyon 129 milyar dolar marka değerliyle İngiltere izledi

Bu yıl en iyi performansı gösteren ülkeler sırasıyla İzlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İspanya, Çin ve Vietnam olurken, Güney Kıbrıs Rum Kesimi geçen yıla göre marka değerini yüzde 57 artırmasına rağmen listenin en sonunda yer aldı.