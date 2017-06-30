Ülkemizin ilk yerli nasıl giderim uygulaması: LineBee

LineBee, tümüyle Türk mühendislerce geliştirilen ilk ve tek çok şehirli nereden nereye sistemidir. Uygulama altyapı olarak 2015 yılında akademik danışmanımız tarafından doktora tezi olarak sunulan TUR Algoritmasını kullanmaktadır.

LineBee yapılan sorgu sonucu size ulaşmak istediğiniz noktaya en hızlı varmanızı sağlayacak 5 farklı alternatif çözüm sunar. Bu çözümler içerisinde kullanılması gereken ulaşım araçları (otobüs, metro, metrobüs vb.) bilgisi verilir.

Bu araçlar ile yapılacak seyahat süresi, ücret bilgisi ve aktarım noktaları gibi bilgiler ile yolculuğunuzun detaylı bilgilendirilmesi yapılmaktadır. Tüm bunlarla birlikte LineBee size her bir adım için seyahat süresi ve ücret bilgisini de vermektedir. Daha önce elde edilen kullanıcı deneyimleri sonucu, kullanıcıların en büyük sorunlarından biri olarak inilecek noktanın tam olarak belirlenememesi olduğu gözlemlenmiş ve buna istinaden yolculuk takip ve durak resmi ekleme özellikleri eklenmiştir. Böylece anlık olarak konumunuzu seyahat güzergahı üzerinde takip ederek inilecek yeri rahatlıkla bulabilirsiniz.

Kullanıcıların paylaşacağı durak resimleri sayesinde de inilecek yer daha net olarak belirlenebilecektir. Bu özelliklere ek olarak; araçların duraktan geçiş sıklık bilgisi, hatların güzergah bilgisi ve duraktan geçen hat bilgisine de yer verilmektedir.

Android versiyonu İstanbul'da aktif olan uygulamaya çok kısa sürede Ankara, İzmir ve Bursa'da eklenecek. iOS versiyonu 2 ay içinde AppStore'da olacak. Ülkemiz nasıl giderim sektörü, tamamen yurt dışı menşeli firmaların tekelinde olup bu tekeli yerli girişim ürünü olan LineBee ile kırmak en büyük hedeflerin başında geliyor.

Uygulama indirme adresi;

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linebeeapp.linebee