Ultra Street Fighter II, FPS modu ile geliyor!

Nintendo Switch etkinliğinde gün yüzüne çıkan Ultra Street Fighter II: The Final, serinin fanları tarafından büyük bir ilgi ile karşılanmıştı. Street Fighter II'nin geliştirilmiş grafikler, özelleştirme ve çoklu oyuncu modu içeren Ultra Street Fighter II: The Final hakkında, oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça yeni bilgiler gelmeye başladı.

Aktarılan bilgilere göre Ultra Street Fighter II: The Final'da FPS modu yer alacak. Dövüş oyunlarında pek aşina olmadığımız bu FPS modu, Switch'in Joy-Con kontrolcüleri ile kullanılacak. Örneğin; FPS modunda Ryu ile hadouken yani namı değer aduket çekmek için Joy-Con'ları kullanacaksınız.

Ultra Street Fighter II: The Final'da ayrıca karakter özelleştirmeleri de yer alacak. Karakterinizin kıyafet renklerini dilediğiniz gibi değiştirebileceksiniz. Oyunun ilk etapta Nintendo Switch için çıkacağını daha sonra PlayStation 4 platformuna "belki" gelebileceğini belirtelim.

Ultra Street Fighter II: The Final'ın FPS modunu ve karakter özelleştirme görüntülerini ilerleyen sayfalardan görüntüleyebilirsiniz.