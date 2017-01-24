Ultra Street Fighter II'nin online modu nasıl olacak?

Nintendo Swith etkinliğinde duyurulan Ultra Street Fighter II, özellikle retro oyun severler tarafından büyük beğeni ile karşılanmıştı. Ultra Street Fighter II duyurusundan sonraki yapılan açıklamalar, oyunun PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına geleceği yönünde olması, Nintendo kültürüne aşina olmayan oyuncuları sevindirmişti.

Bugün ise Ultra Street Fighter II: Final Challengers'ın web sayfası, çeşitli online modlarının nasıl çalıştığıyla ilgili yeni bilgilerle güncellendi.

Açıklamalara göre; oyunun hikayesinin sonu için CPU'ya karşı karşı karşıya kalabileceğiniz klasik bir Arcade modu olacak.

Ranked modu ile oyuncular online olarak birbirleri ile dövüşürken puan kazanıp ya da kaybedecek.

Quick match modunda ise; arkadaşlarınızla yine online olarak dövüşebileceksiniz. Ayrıca bu modda oyuncular kişisel kurallarını belirleyen ve ilgilenen oyuncuların katılmasını bekleyen kendi lobilerini bile oluşturabilecek.

Casual modu ise puan kazanmadan ya da kaybetmeden online olarak oynamanın bir başka seçeneği olacak.

Ultra Street Fighter II: Final Challengers ayrıca diğer Switch konsollarına bağlanmanıza izin verecek yerel bir modu da içerecek.