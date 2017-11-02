Ünlü YouTuber ve oyuncu intihar etti!

Ünlü YouTuber Cem Korkmaz intihar ederek yaşamına son verdi. Daha önce Şahan Gökbakar'ın başrolünü oynadığı 'Recep İvedik 4' filminde de rol alan ve seride 'cep herkülü' lakabı ile anılan oyuncu ve Youtuber Cem Korkmaz’ın intiharı sevenlerini yasa boğdu. Ünlü YouTuber ve oyuncu, Üsküdar'daki evinde intihar etti.

Cem Korkmaz'ı gün boyunca telefonla arayan ancak ulaşamayan arkadaşı, evine geldiğinde Cem Korkmaz'ı evinde ölü halde buldu.

Oyuncu Muhittin Korkmazın oğlu olan Cem Korkmazın intihar ettiği haberinin yayılması üzerine arkadaşları evine akın etti. Cem Korkmaz'ın ölüm haberini, ünlü stand-up'çı Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz duyurdu.