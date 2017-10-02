Ünlüler, Turkcell ile Gelibolu’da barış için koştu

Turkcell’in ana sponsorluğunda bu yıl üçüncüsü düzenlenen Türkiye’nin ‘Barış’ temalı ilk ve tek maratonu Turkcell Gelibolu Maratonu, ‘Barış için Koşuyoruz’ sloganıyla binlerce kişinin katılımıyla 1 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Dünyanın en önemli tematik parkurlarından biri olarak kabul edilen Gelibolu Yarımadası’ndaki organizasyon maraton, yarı maraton, 10 kilometre ve halk koşusu olmak üzere dört kategoride koşuldu.

Dünyanın dört bir yanından gelen büyük kalabalık ‘Barış için Koşuyorum’ sloganı altında halk koşusunda start aldı. 10 kilometrelik parkurdaki halk koşusuna ünlü sunucu Burcu Esmersoy’un yanı sıra ünlü şovmen Kadir Çöpdemir, eski futbolcu Pascal Nouma da katıldı. Burcu Esmersoy maraton öncesi ısınma hareketleriyle koşucuları zorlu parkura hazırladı.

Esmersoy, “Geçen sene olduğu gibi bir kez daha bu duygu yüklü topraklarda koşmaktan büyük bir mutluluk ve onur duydum. Geçen sene tam doğum günüme denk gelmişti, bu sene de bir gün öncesinde erken kutlama yaptık. Barışın her santimetre karesine işlendiği Gelibolu’nda, bu anlamlı maratonda yer almanın duygusu kelimelerle tarif edilemez” dedi. Çöpdemir “Birden fazla anlam içeren ve bizler için önemli değerler içeren bir organizasyon. Hem dikilecek fidanlar, hem de barış için koşmak muhteşem bir duygu” ifadelerini kullanırken, Nouma da “Barış için koşmak ve 10 bin fidan dikmek benim için çok önemli. Burada olmaktan mutluyum” diye konuştu.