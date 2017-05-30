Ünlülerden Beşiktaş için kutlama tweetleri!

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun bitimine bir hafta kala Gaziantepspor'u deplasmanda 4-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ın zafer sevinci Twitter’a damga vurdu.

Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan Twitter’da şampiyonluk gecesinde çok sayıda tutkulu Beşiktaş taraftarının tweetleri dikkat çekerken, ünlü isimlerin peş peşe attıkları tebrik tweetleri gözlerden kaçmadı.

Efsane futbolcuların ve hatta rakiplerin de içinde olduğu çok sayıda Twitter kullanıcısı, iki kez üst üste şampiyon olan Beşiktaş’ı Twitter’dan kutladı. Beşiktaş ile ilgili paylaşımlar pek çok hashtag ile milyonlarca paylaşımın konusu olurken taraftarlar Beşiktaş aşklarını ve zafer coşkusunu, zaman zaman esprili zaman zaman duygu dolu ifadelerle tweetlere yansıttı.

İşte o tweetlerden bazıları: